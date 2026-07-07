Сборная Испании победила команду Португалии и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Испании одержала победу у команды Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Арлингтоне (США, штат Техас) и завершился со счетом 1:0.

Сборная Испании одержала победу у команды Португалии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Матч состоялся в Арлингтоне (США, штат Техас) и завершился со счетом 1:0.

Победу испанцам принес Микель Мерино. В 1/4 финала команда Испании встретится с победителем матча между сборными США и Бельгии, который пройдет в ночь на 7 июля по московскому времени.

Сборной Испании удалось выйти в четвертьфинал мирового первенства впервые с 2010 года, когда они стали победителями ЧМ. В 2014 году команда не вышла из группы, а на двух последующих турнирах завершила борьбу за титул на стадии 1/8 финала, проиграв сначала россиянам, а затем марокканцам.

Нынешний чемпионат мира принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые участвуют 48 команд. Он завершится 19 июля.