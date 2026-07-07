В России размер средней зарплаты за десятилетие вырос более чем на 72 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает ТАСС.
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Экономика
В России средняя зарплата за десятилетие выросла почти в 3 раза
7 июля 2026 / 11:17
© Михаил Метцель/ ТАСС
В России размер средней зарплаты за десятилетие вырос более чем на 72 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает ТАСС.
Согласно материалам Росстата, в апреле текущего года средняя зарплата в стране составила 109 052 рубля, в 2016 году того же месяца - 36 497 рублей. Таким образом, сумма увеличилась на 72 555 рублей.
Ранее сообщалось, что самая высокая в РФ средняя заработная плата в апреле 2026 года зафиксирована на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Москве и Ненецком АО.
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