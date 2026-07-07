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В США полагают, что Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями
В США полагают, что Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями В США полагают, что Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями

США считают, что Китай должен участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Соответствующая позиция изложена в заявлении Госдепартамента, распространенном в понедельник в связи с проведенным КНР испытательным пуском стратегической ракеты подводного базирования в водах Тихого океана.

США считают, что Китай должен участвовать в обсуждении вопросов контроля над вооружениями. Соответствующая позиция изложена в заявлении Госдепартамента, распространенном в понедельник в связи с проведенным КНР испытательным пуском стратегической ракеты подводного базирования в водах Тихого океана.

Согласно данным внешнеполитического ведомства, "США отследили тестовый запуск КНР с подводной лодки межконтинентальной баллистической ракеты без боезаряда, которая упала в южной части Тихого океана".

"Мы неизменно призываем Китай участвовать в обсуждении по существу контроля над вооружениями и принять механизм регулярных уведомлений обо всех запусках межконтинентальных баллистических ракет, а также о космических запусках в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя страны "пятерки" Совета Безопасности ООН", - сказано в документе.

Минобороны КНР 6 июля заявило, что ВМС Народно-освободительной армии успешно провели испытательный пуск стратегической ракеты подводного базирования в акватории Тихого океана. Испытания были плановым мероприятием в рамках годовой военной подготовки. В ведомстве уточнили, что Пекин заранее уведомил заинтересованные страны, пуск "не был направлен против какой-либо конкретной страны или цели".

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Теги:
#сша
#контроль
#кнр
#вооружения.
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