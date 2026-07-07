Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 7 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
7 июля 2026 / 11:59
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 7 июля, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.
По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,54% и торговались на уровне 2 160,32 и 872,84 пункта соответственно. Курс юаня опускался на 3,2 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,15 рубля.
К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил снижение и составлял 2 171,14 пункта (-1,05%), индекс РТС находился на уровне в 877,21 пункта (-1,05%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту до 11,204 рубля (+2,2 копейки).
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