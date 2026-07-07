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Безопасность
Глава МИД Бразилии указал на возросший риск военного вторжения США
Глава МИД Бразилии указал на возросший риск военного вторжения США Глава МИД Бразилии указал на возросший риск военного вторжения США

Недавнее решение американских властей признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает беспрецедентный риск прямой военной интервенции США на территорию южноамериканской республики. На это обратил внимание глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, передает телеканал CNN Brasil.

Недавнее решение американских властей признать крупнейшие бразильские преступные группировки террористическими организациями создает беспрецедентный риск прямой военной интервенции США на территорию южноамериканской республики. На это обратил внимание глава МИД Бразилии Мауро Виэйра, передает телеканал CNN Brasil.

"Решение США несет серьезные риски для граждан Бразилии в финансовой и миграционной сферах. Наконец, возникла вероятность применения военной силы США на территории Бразилии", - ответил он на вопрос об угрозах нацбезопасности на слушаниях в Палате депутатов Конгресса Бразилии.

Согласно данным телеканала, источники в бразильском дипведомстве полагают, что радикальный шаг Вашингтона по включению преступных группировок в перечень "международных террористических организаций" не даст преимуществ для совместной борьбы с оргпреступностью.

Некоторое время назад Бразилия уже охарактеризовала как угрозу суверенитету решение США признать с 5 июня местные ОПГ террористами.

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Теги:
#риск
#военное вторжение
#сша
#бразилия
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