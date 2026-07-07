С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС.
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Общество
Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов
7 июля 2026 / 12:31
© Валентин Спринчак/ ТАСС
С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС.
"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о совокупном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)", - следует из документа.
На сегодняшний день, в соответствии с "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение должно было уходить не более одного часа.
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