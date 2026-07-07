Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов

С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС .

С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о совокупном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)", - следует из документа.

На сегодняшний день, в соответствии с "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение должно было уходить не более одного часа.