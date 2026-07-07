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Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов
Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов

С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

С 1 сентября текущего года в первом классе обучение будет осуществляться без домашних заданий. Об этом сказано в письме Минпросвещения РФ, передает ТАСС.

"В первом классе обучение проводится без домашних заданий (позиция о совокупном объеме домашнего задания по всем предметам для первого класса продолжительностью выполнения один час исключена)", - следует из документа.

На сегодняшний день, в соответствии с "Методическими рекомендациями по организации домашней учебной работы обучающихся общеобразовательных организаций", домашнее задание в первом классе допускалось, но вводиться должно было постепенно, а на выполнение должно было уходить не более одного часа.

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Теги:
#отмена
#минпросвещения
#первоклассники
#домашние задание
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