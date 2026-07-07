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Польша заявила, что с 2022 года передала Киеву оружие на $4,5 млрд
Польша заявила, что с 2022 года передала Киеву оружие на $4,5 млрд Польша заявила, что с 2022 года передала Киеву оружие на $4,5 млрд

Польша с февраля 2022 года передала Украине оружие и военную технику на сумму около $4,5 млрд. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами.

Польша с февраля 2022 года передала Украине оружие и военную технику на сумму около $4,5 млрд. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш в беседе с журналистами.

По его данным, большая часть траншей - на сумму в $4,1 млрд - поступила Киеву в 2022-2023 годах при правительстве партии "Право и справедливость". Нынешние польские власти передали Украине военную помощь на $0,4 млрд, указал Косиняк-Камыш.

Вместе с тем он отметил, что Варшава передала Киеву ракеты для систем Patriot. "По предложению и просьбе генсека НАТО и командования вооруженных сил США в Европе после проведения консультаций с группой пользователей систем Patriot было принято решение о передаче ракет Patriot Киеву. Переданное количество не превышает пределов наших возможностей и не отражается на потенциале противовоздушной обороны Польши", - заявил министр.

Ранее глава МО Польши принял решение обнародовать поставки военной помощи на Украину после того, как ряд политиков оппозиции и представители администрации президента Кароля Навроцкого обвинили кабмин в передаче Киеву ракет для систем Patriot.

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Теги:
#польша
#2022 год
#украина
#передача
#оружие.
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