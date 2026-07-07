Сборная Бельгии победила команду США и вышла в 1/4 финала ЧМ

Сборная Бельгии со счетом 4:1 победила команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в Сиэтле (США).

Сборная Бельгии со счетом 4:1 победила команду США в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча состоялась в Сиэтле (США).

В составе сборной Бельгии забитыми мячами отличились Шарль де Кетеларе (9-я и 33-я минуты), Ханс Ванакен (57) и Ромелу Лукаку (90+3). У команды США отметился Малик Тиллман (31).

В 1/4 финала бельгийцы встретятся со сборной Испании. Игра намечена на 10 июля.

Команда Бельгии в четвертый раз вышла в четвертьфинал мирового первенства. В 1986 году бельгийцы заняли четвертое место, в 2014 году выбыли из борьбы в 1/4 финала, а в 2018-м стали третьими. На прошлом ЧМ сборной Бельгии не удалось выйти из группы. Сборная США не смогла выйти в четвертьфинал впервые с 2002 года.

Нынешний чемпионат мира принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Он завершится 19 июля. Действующий победитель мирового первенства - сборная Аргентины.