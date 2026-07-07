Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем

Скорее всего, сложившееся status quo в иранском конфликте и будет заморожено. Война прекратилась потому, что воевать нечем. У Ирана очень большие потери, и военные, и экономические, и человеческие. Нанести США урон больше, чем уже получилось, Иран не сможет.

Для самих Соединенных Штатов продолжение боевых действий крайне невыгодно. В случае новой остановки Ормузского пролива, цены на топливо в США снова вырастут, а это сейчас Трампу совершенно не нужно.

Никаких договоренностей между США и Ираном не достигнуто. Кроме одной: давайте просто прекратим войну. Переговоры о ядерной программе Ирана могут дальше идти годами.

Проблема снята. Иран больше не бьет по соседям и Израилю. Ормузский пролив открыт. Никто не тратит ракеты, никто не гибнет. Можно рассказывать своей аудитории о победе. Такая схема вполне всех устраивает.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5ebafde858c1a601e5292fbb3db3064a/