Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 июля 2026 / 15:35
КОТИРОВКИ
USD
07/07
77.9695
EUR
07/07
89.2595
Новости часа
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Москва
7 июля 2026 / 15:35
Котировки
USD
07/07
currency
77.9695
0.0000
EUR
07/07
currency
89.2595
0.0000
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
7 июля 2026 / 15:01
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
7 июля 2026 / 14:33
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
7 июля 2026 / 14:28
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Иран после санкций / Иранский кризис
Безопасность
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем

 

 

Скорее всего, сложившееся status quo в иранском конфликте и будет заморожено. Война прекратилась потому, что воевать нечем. У Ирана очень большие потери, и военные, и экономические, и человеческие. Нанести США урон больше, чем уже получилось, Иран не сможет.

Для самих Соединенных Штатов продолжение боевых действий крайне невыгодно. В случае новой остановки Ормузского пролива, цены на топливо в США снова вырастут, а это сейчас Трампу совершенно не нужно.

Никаких договоренностей между США и Ираном не достигнуто. Кроме одной: давайте просто прекратим войну. Переговоры о ядерной программе Ирана могут дальше идти годами.

Проблема снята. Иран больше не бьет по соседям и Израилю. Ормузский пролив открыт. Никто не тратит ракеты, никто не гибнет. Можно рассказывать своей аудитории о победе. Такая схема вполне всех устраивает.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос"  директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/5ebafde858c1a601e5292fbb3db3064a/

 

  • new_top
Теги:
#иран
#сша
#перемирие
Также по теме:
23.06.2026 21:54
В Иране полностью восстановили авиасообщение
12.03.2026 10:39
МИД Ирана подтвердил, что новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи ранен
10.03.2026 20:30
Путин провел второй за неделю разговор с президентом Ирана
10.03.2026 13:59
Трамп разочарован избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана
10.03.2026 12:30
Трамп: военные цели операции в Иране можно считать достигнутыми
09.03.2026 14:59
Пезешкиан: избрание сына Хаменеи является выражением воли иранского народа
09.03.2026 14:15
Арагчи от имени дипломатов Ирана поклялся в верности новому верховному лидеру
09.03.2026 13:45
Ван И вспомнил древнекитайскую пословицу, комментируя происходящее с Ираном
09.03.2026 11:41
КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана
09.03.2026 10:19
Моджтаба Хаменеи избран верховным лидером Ирана
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР
13:15
ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР
12:59
Сборная Бельгии победила команду США и вышла в 1/4 финала ЧМ
12:44
Польша заявила, что с 2022 года передала Киеву оружие на $4,5 млрд
12:31
Минпросвещения отменило домашние задания для первых классов
12:15
Глава МИД Бразилии указал на возросший риск военного вторжения США
11:59
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
11:37
В США полагают, что Китай должен участвовать в обсуждении контроля над вооружениями
11:17
В России средняя зарплата за десятилетие выросла почти в 3 раза
10:57
Сборная Испании победила команду Португалии и вышла в 1/4 финала ЧМ
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО