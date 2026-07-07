Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей

Запад всегда смотрел на Россию, как на потенциальную угрозу. В конце прошлого века и в начале этого у многих были иллюзии, что с Западом можно договориться о равноправном сосуществовании. Оказалось, что договориться можно только на условия подчинения России. Если РФ пытается стать еще одним центром силы в глобальном мире, значит ее надо уничтожать.

Запад всегда смотрел на Россию, как на потенциальную угрозу. В конце прошлого века и в начале этого у многих были иллюзии, что с Западом можно договориться о равноправном сосуществовании. Оказалось, что договориться можно только на условия подчинения России. Если РФ пытается стать еще одним центром силы в глобальном мире, значит ее надо уничтожать.

У Запада, вероятно, тоже были иллюзии, что Россия, после распада СССР примет роль вассала. Запад долго, можно сказать – до последнего, держался, но сейчас понял, что ему ничего не остается, кроме конфронтации с Россией.

Природа этой конфронтации лежит в том мироустройстве, которое установилось после Второй Мировой войны. Пока существовал Советский Союз, был какой-то баланс. Как только СССР исчез, от РФ сразу потребовали признать главенство США и Запада. Столкновение между Западом и Востоком было предопределено.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический

аналитик Павел Шипилин. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fa7d226d79ef54696967de63cae9fdc9/