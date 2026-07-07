ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР

Российские ВС нанесли удар в оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе в Краматорске, по автозаправочным станциям (АЗС) и цистернам с топливом, которые использовались в интересах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС нанесли удар в оккупированной части Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе в Краматорске, по автозаправочным станциям (АЗС) и цистернам с топливом, которые использовались в интересах подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

МО РФ также распространило кадры поражения объектов топливной инфраструктуры ВСУ противника расчетами центра "Рубикон".

"Минобороны России опубликовало кадры поражения автозаправочных станций и цистерн с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной. Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ", - указали в российском оборонном ведомстве.