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Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение

Запад активизирует контакты с новым режимом в Сирии. Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ходе начавшегося 6 июля визита намерен обсудить с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа "открытие новой главы мира и стабильности на Ближнем Востоке". "Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями, - подчеркнул Макрон по прибытии с официальным визитом в Дамаск. - Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе".

Запад активизирует контакты с новым режимом в Сирии. Лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ходе начавшегося 6 июля визита намерен обсудить с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа "открытие новой главы мира и стабильности на Ближнем Востоке". "Я приехал, чтобы подтвердить приверженность Франции поддержке сирийского народа в деле создания суверенной, единой Сирии, которая будет придерживаться плюрализма и мира со своими соседями, - подчеркнул Макрон по прибытии с официальным визитом в Дамаск. - Давайте вместе откроем новую главу мира и стабильности в регионе".

Президент США Дональд Трамп также на полях саммита НАТО в Турции проведет 8 июля переговоры с аш-Шараа. 

Политолог, доцент МПГУ Олег Макаренко считает, что «Запад сейчас пытается всеми силами притянуть Аш-Шараа  к повестке против Ирана. Идея, чтобы Аш-Шараа участвовал в боевых действиях против шиитских организаций «Хезболла», активно продвигалась, но без каких-либо значимых результатов. Поэтому сейчас на саммите НАТО в Турции встреча между Трампом и Аш-Шараа будет напоминать торговую сделку между США и Сирией. С одной стороны, помощь США, в том числе и военная, а, с другой стороны, вмешательство радикальных сирийских вооруженных формирований в противоборство с шиитами в Ливане. То есть, это будет фактически помощь израильскому государству.  Да, Трампа очень интересует и помощь против Ирана, но в данном случае она несколько преждевременна и незначительна.  Так что разговаривать будут именно об этом. Запад хочет использовать Аш-Шараа, как когда-то использовали против советских войск в Афганистане крайне радикальные структуры вроде «Аль-Каеды» (запрещена в РФ). Так и сейчас Аш-Шараа будет в роли «Аль-Каеды», но  чтобы противостоять другому противнику».  

По словам эксперта, «позиции России в Сирии непростые. Военная база есть, но Аш-Шараа ее использует с одной стороны как залог. А, с другой, он не хочет полностью рвать отношения  с Россией. Он понимает, что США не устойчивый партнер и его надо использовать ситуативно. Но в долгую играть с США нельзя потому, что они его обязательно утилизируют, и он это прекрасно понимает. Поэтому Россия для него - это запасной вариант».         

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Теги:
#иран
#сша
#сирия
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