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Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР
Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР

Многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки со стороны СССР. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".

Многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки со стороны СССР. С таким заявлением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии выставки "Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро".

"Страны, которые получили тогда поддержку Советского Союза, сегодня суверенные государства. Сейчас они планируют свои перспективы самостоятельно, но вряд ли бы, даже имея таких людей как Фидель Кастро, они смогли это сделать без поддержки СССР", - отметил он, указав, что Кастро также состоялся благодаря помощи Советского Союза.

Выставка подготовлена по инициативе КПРФ. Экспозиция включает архивные фотографии, документы и исторические материалы, отражающие ключевые этапы революционной борьбы кубинского народа, становления социалистической Кубы и многолетней деятельности ее лидера на международной арене, сообщается на сайте партии.

Почетными гостями на церемонии стали посол Кубы в России Энрике Орта Гонсалес и посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

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Теги:
#володин
#поддержка
#суверенитет
#страны
#ссср.
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