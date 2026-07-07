Марина Харькова, журналист, Донецк

Недавно министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт на встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге потребовал, чтобы украинцы, способные защищать государство, больше не получали временную защиту как беженцы. И это предложение нашло поддержку среди большинства министров внутренних дел стран ЕС. Например, министр по вопросам миграции Швеции Йохан Форсселл тоже заявил, что украинским мужчинам призывного возраста следует отказывать в предоставлении убежища в странах Европейского союза и рассматривать возможность их возвращения на родину. Стало известно, что Еврокомиссия предложила продлить действие режима временной защиты для украинцев в странах ЕС еще на год. Однако на мужчин призывного возраста (от 25 до 60 лет) предлагается не распространять действие этой программы. В свою очередь и власти Швейцарии обсуждают возможность ужесточения правил предоставления временной защиты для граждан Украины, в частности — ограничения его выдачи украинским мужчинам призывного возраста. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Федеральный совет рассматривает вопрос в рамках более широкой оценки миграционной политики и с учётом подходов, рекомендованных Европейским союзом. Ожидается, что окончательное решение будет объявлено к концу лета. Предусмотрены изменения и в финансовой поддержке: с 1 января 2027 года конфедерация планирует прекратить выделение федеральных субсидий кантонам на украинских беженцев, проживающих в стране более пяти лет.

Почти весь Европейский Союз готов радикально пересмотреть правила в отношении украинских беженцев, в частности, мужчин призывного возраста. Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что предложение Еврокомиссии «учитывает меняющиеся оборонные потребности Украины и её потребности в восстановлении». Магнус Бруннер добавил, что этот вопрос «широко обсуждался с нашими украинскими партнерами, нашими украинскими друзьями, а также с нашими государствами-членами».

«Чтобы сохранить надежность системы защиты и ее соответствие законным потребностям Украины, мы предлагаем целенаправленную корректировку. Наше предложение предусматривает, что временная защита не предоставляется лицам, которым не разрешено выезжать с Украины в связи с их военными обязательствами по украинскому законодательству, и именно об этом нас просила Украина, и именно это мы и делаем. Оно также отражает обсуждения с государствами-членами, особенно с теми, которые принимают наибольшее количество украинских беженцев», — заявил еврокомиссар.

А глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к главам государств и правительств стран ЕС о продлении срока действия временной защиты для украинцев подчеркнула: сфера применения должна быть ограничена таким образом, чтобы продление не подрывало способность Украины к самообороне.

Сомнительное и полностью нарушающее нормы демократии решение было принято по согласованию с режимом Зеленского, так как Украина обратилась к Европейскому союзу с просьбой не распространять режим временной защиты на мужчин в возрасте от 23 до 60 лет. По словам главы украинской миграционной службы Натальи Науменко, Киев и Брюссель обсуждают возможность возвращения украинских мужчин на родину. Кроме того, украинская сторона заинтересована в создании условий для возвращения граждан: процесс может быть организован «безболезненно и мягко». Из-за критической нехватки личного состава в ВСУ, чтобы пополнить рядя украинской армии на фоне критических потерь, теперь решено добраться и до беженцев-мужчин призывного возраста. Причем, со стороны Украины это нужно назвать принуждением, а по возвращении домой украинцы будут мобилизованы максимально жестоко и быстро, а отнюдь не «безболезненно и мягко», как лицемерно обещает украинский режим, по сути превративший страну в концентрационный лагерь для населения, где его единственное право – стать пушечным мясом ради интересов Зеленского и его дружков-коррупционеров.

Так кичащиеся «соблюдением и защитой прав человека» Европа ради войны с Россией руками украинцев готова нарушить все базовые законы ЕС и международное право. Среди них - Хартия ЕС: закон категорически запрещает делить беженцев по полу и возрасту. Убежище предоставляется исходя из угрозы жизни человека, а не его годности к армии. Также нарушается директива о временной защите (2001/55/EC): в документе нет понятия «мобилизационный возраст». Лишить статуса могут только военных преступников или лиц, угрожающих безопасности ЕС. Уклонистов в этом списке нет. Грубо топчется Женевская конвенция (1951 г.): лишать защиты «списком» нельзя — каждый случай рассматривается индивидуально. Более того, риск гибели на войне или жестокого наказания за отказ служить сам по себе является международным основанием для предоставления убежища. Игнорируется Европейская конвенция по правам человека (Статья 3), где есть прямой запрет высылать людей в страны, где им грозит смертельная опасность или бесчеловечное обращение (отправка в зону боевых действий подпадает под эту статью). Фактически, Европа грубо попирает собственные законы и нормы, собираясь высылать или не принимать мужчин-беженцев из Украины.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти отметил тревожную тенденцию в отношении украинских беженцев. Он обратил внимание, что в ряде европейских стран не только сокращаются социальные программы, но и возрастает давление с требованием возвращения украинцев на родину, а также усиливаются проявления антиукраинских настроений. О'Флаэрти выразил обеспокоенность и планами убрать доступ к временной защите для мужчин призывного возраста. «Полное и автоматическое лишение защиты всех мужчин призывного возраста является дискриминационным. Украина имеет законное право призывать граждан на защиту от агрессии, но европейские правительства обязаны изучать каждый случай индивидуально», — считает он.

Венгрия тоже выступила против инициативы ЕС по ограничению временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Но по иной причине, чем соблюдение законности. Венгерская власть хочет защитить уклонистов и беженцев с Закарпатья, где проживает большая община этнических венгров. Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что Будапешт продолжит предоставлять убежище «тем, кто приезжает в нашу страну, чтобы избежать призыва». По словам политика, любые изменения миграционной политики ЕС могут напрямую затронуть интересы этнических венгров Закарпатья, проживающих на Украине. Петер Мадьяр сообщил, что венгерское правительство уже официально выразило несогласие с инициативой Брюсселя. По его словам, во время открытого заседания Совета Европейского Союза по внутренним делам министр внутренних дел Венгрии Габор Посфай заявил, что Будапешт не поддерживает исключение украинских мужчин призывного возраста из механизма временной защиты. Премьер-министр добавил, что когда соответствующее решение будет принято на общеевропейском уровне и вступит в силу, Венгрия намерена сохранить собственный подход к предоставлению убежища. Петер Мадьяр подчеркнул, что страна продолжит принимать людей, которые прибывают в Венгрию, в том числе избегая мобилизации.

По исследованию агентства Gradus, с 2022 года за пределы Украины выехали более 5,7 миллиона граждан. Ещё год назад о намерении вернуться домой заявляли 68% опрошенных украинцев, проживающих в странах ЕС. Сегодня таких осталось 53%. За один год показатель сократился сразу на 15 процентных пунктов. Еще более тревожной выглядит другая цифра. Даже в случае завершения войны 31% украинских мигрантов не планируют возвращаться. Год назад таких было всего 13%. То есть, число людей, окончательно связавших свое будущее с другими странами, выросло более чем в два раза. А две трети респондентов вообще не могут назвать сроки возможного возвращения. Даже окончание войны больше не является поводом возвращаться домой. Для Украины это не просто статистика, а приговор. Речь идет о миллионах трудоспособных граждан, не желающих возвращаться ни при каких обстоятельствах. Значительная часть выехавших желает остаться за границей навсегда.

По данным Евростата, по состоянию на конец апреля 2026 года временное убежище в ЕС было предоставлено 4,37 млн украинцам. Больше всего приняли Германия (практически 1,28 млн), Польша (более 971 тыс.) и Чехия (почти 384,5 тыс. человек). Причем, среди украинских беженцев в Германии стремительно выросло количество мужчин призывного возраста. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев - с 8 марта 2025 года по 30 мая 2026 года общее число украинских беженцев в стране увеличилось почти на 100 тысяч — до 1,348 млн, из них около 60% — мужчины призывного возраста. Это резко контрастирует с притоком беженцев в начальный период украинского конфликта, когда преобладали женщины с детьми. Украинские мужчины продолжают бежать из страны. Но теперь тем, кому удалось это сделать, грозит выдача на Украину, а прибывающие мужчины-беженцы лишатся статуса защиты. В том, что окончательное решение Европы будет именно таким, мало кто сомневается.