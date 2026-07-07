Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 июля 2026 / 17:07
КОТИРОВКИ
USD
07/07
77.9695
EUR
07/07
89.2595
Новости часа
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
Москва
7 июля 2026 / 17:07
Котировки
USD
07/07
currency
77.9695
0.0000
EUR
07/07
currency
89.2595
0.0000
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
7 июля 2026 / 15:01
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
7 июля 2026 / 14:33
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
7 июля 2026 / 14:28
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства
Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства

Порядка трети российских граждан (29%) выделили в качестве одной из главных проблем их детства низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Порядка трети российских граждан (29%) выделили в качестве одной из главных проблем их детства низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Среди таких проблем, по мнению респондентов, также значатся трудности воспитания в детских садах и школах (19%), эгоистичность общества и нежелание иметь детей (15%).

Как отмечается, 58% опрошенных полагают, что сегодня жизнь детей более опасна, а 21% участников исследования имеют противоположное мнение. Еще 14% сограждан полагают, что в жизни детей сегодня ничего не поменялось, а 7% затруднились ответить.

Кроме того, согласно данным соцслужбы, если в 2006 году внимание было сфокусировано а образовании (53%) и здоровье (52%), то в 2026 году россияне стали ставить на первый план образование (37%), воспитание честности и доброты (33%), а также патриотизма (31%) и дисциплины (30%).

Опрос проводился в мае среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

  • new_top
Теги:
#россияне
#опрос
#проблемы
#уровень жизни
#детство
#россияне
#опрос
#проблемы
#уровень жизни
#детство
Также по теме:
06.07.2026 19:29
Sky: принц Гарри не сможет остановиться в Букингемском дворце
06.07.2026 17:45
Фильм "Майкл" стал лидером российского кинопроката на выходных
06.07.2026 12:30
В масштабной церемонии прощания с Али Хаменеи примут участие сотни тысяч иранцев
03.07.2026 16:46
Хантер Байден "выдвинул" Трампа на Нобелевскую премию мира
03.07.2026 14:30
Володин поздравил сотрудников и ветеранов ГАИ с профессиональным праздником
03.07.2026 12:28
Page Six: американская певица Тейлор Свифт вышла замуж
02.07.2026 14:14
SISTEMA GALLERY отметила День Рождения открытием групповой выставки «Ремейк»
01.07.2026 20:30
Канада станет первым с 2015 года новым участником "Евровидения"
01.07.2026 19:29
Трамп выразил соболезнования из-за смерти солиста группы Village People
01.07.2026 14:30
Парламент Южной Осетии назначил президентские выборы на 18 сентября
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
15:28
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
15:15
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
14:59
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах
14:45
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
14:33
A Bola: Жезуш станет главным тренером сборной Португалии по футболу
14:15
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
13:59
Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
13:47
Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства
13:30
Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР
13:15
ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО