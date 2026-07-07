Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства

Порядка трети российских граждан (29%) выделили в качестве одной из главных проблем их детства низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию. Об этом пишут " Ведомости ", ссылаясь на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Порядка трети российских граждан (29%) выделили в качестве одной из главных проблем их детства низкий уровень жизни семей, алкоголизм и наркоманию. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь на результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Среди таких проблем, по мнению респондентов, также значатся трудности воспитания в детских садах и школах (19%), эгоистичность общества и нежелание иметь детей (15%).

Как отмечается, 58% опрошенных полагают, что сегодня жизнь детей более опасна, а 21% участников исследования имеют противоположное мнение. Еще 14% сограждан полагают, что в жизни детей сегодня ничего не поменялось, а 7% затруднились ответить.

Кроме того, согласно данным соцслужбы, если в 2006 году внимание было сфокусировано а образовании (53%) и здоровье (52%), то в 2026 году россияне стали ставить на первый план образование (37%), воспитание честности и доброты (33%), а также патриотизма (31%) и дисциплины (30%).

Опрос проводился в мае среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.