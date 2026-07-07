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Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними

Всего 20 государств Североатлантического альянса примут участие в инициативе блока Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита военного блока.

Всего 20 государств Североатлантического альянса примут участие в инициативе блока Drone Edge, в рамках которой инвестируют $40 млрд в течение ближайших пяти лет в производство беспилотников и средств борьбы с ними. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на полях саммита военного блока.

"Сегодня мы запускаем инициативу Drone Edge, которая будет предусматривать инвестиции $40 млрд в течение следующих 5 лет в производство беспилотников и систем противодействия им. Кроме того, НАТО в пять раз увеличит подготовку операторов БПЛА в 2027 году", - сказал он.

Рютте уточнил, что участниками инициативы будут 20 стран НАТО, которые уже создали 16 центров подготовки операторов дронов и в ближайшее время запустят коммерческую площадку по закупке систем противодействия БПЛА, на которой якобы "уже размещены контракты на сотни миллионов долларов".

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Теги:
#рютте
#нато
#дроны
#страны
#средства борьбы.
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