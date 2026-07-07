Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 июля 2026 / 17:07
КОТИРОВКИ
USD
07/07
77.9695
EUR
07/07
89.2595
Новости часа
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
Москва
7 июля 2026 / 17:07
Котировки
USD
07/07
currency
77.9695
0.0000
EUR
07/07
currency
89.2595
0.0000
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
7 июля 2026 / 15:01
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
7 июля 2026 / 14:33
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
7 июля 2026 / 14:28
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Многополярный мир / Торговые войны
Экономика
КНР-ЕС: на грани торговой войны
Европа идет по пути политизации торговых противоречий с Пекином
КНР-ЕС: на грани торговой войны КНР-ЕС: на грани торговой войны

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Владимир Блинков, экономический обозреватель

Китай - один из основных торговых партнеров Евросоюза. В 2025 г. объем торговли между ними достиг 828,1 млрд долл. Причем, поставки китайских товаров в ЕС увеличились на 8,4% до 559,94 млрд долл., в то же время экспорт европейских товаров незначительно сократился, на 0,4% до 268,16 млрд долл. В итоге отрицательное сальдо  ЕС в торговле с Китаем выросло на 18% до 291,78 млрд долл., на 10% превысив сумму европейского экспорта. Такая динамика, отчасти, отражает влияние политики американкой администрации. После введения ею в апреле 2025 г. пошлин на китайские товары, они в основном были перенаправлены в Европу.

Резкий рост отрицательного торгового сальдо с Поднебесной является сейчас главным раздражителем для европейских чиновников. По словам одного из них отношения между Брюсселем и Пекином накалены очень сильно и риск начала полноценной торговой войны является вполне реальным. Особенностью текущей ситуации является то, что хотя у ЕС есть возможность действовать жестко, в том числе при помощи так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument), только небольшое число стран-членов готово принять на себя неизбежные издержки, которые повлекут за собой ответные меры со стороны Китая, сохраняющего контроль над поставками минералов и чипов для европейских оборонки и автопрома. Так что, хотя в июне ряд европейских лидеров и настаивал на том, чтобы незамедлительно поручить Еврокомиссии (ЕК) разработать и внедрить новые инструменты противодействия Пекину, большая часть предпочла выжидательную позицию, выступая за продолжение диалога, а третьи и вовсе придерживались тезиса, что «битва уже проиграна и ЕС следует сосредоточиться на смягчении последствий, учитывая зависимость от Китая в стратегически важных отраслях».

Что касается Китая, то его руководство заявило о своей твердой позиции, которая практически не оставляет ЕС возможности для маневра. Так, 26 июня ведущие китайские СМИ раскритиковали «нежизнеспособную политику стран ЕС», обвинив их в неискренности. По их мнению, Европа поддерживает сотрудничество лишь на словах, при этом создает всяческие препятствия для развития диалога и Китай больше не намерен занимать пассивную выжидательную позицию.

Оценивая перспективы торговой войны, отмечу, что факты свидетельствуют о том, что в сложившейся ситуации руководство ЕС намерено продолжить балансировать между сотрудничеством и давлением. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что юань недооценен примерно на 30% и этот вопрос требует обсуждения среди европейских лидеров т.е. Берлин явно хочет надавить на Пекин. Его поддержала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявив о необходимости «более стратегического применения экономических инструментов в распоряжении ЕС». Основанием для этого является то, что ряд стран ЕС, якобы, уполномочили ЕК рассмотреть новые меры в отношении Китая, включая возможные пошлины на гибридные электромобили с подключаемым к электросети зарядным устройством. Эти и последующие заявления руководства ЕС по вопросу валютных и торговых дисбалансов были истолкованы Пекином как признак ужесточения позиции Брюсселя. Дополнительным фактором напряженности стал законопроект ЕС «Сделано в Европе», представленный в марте 2026 г., которым предлагаются новые требования к доле европейских комплектующих для компаний, претендующих на государственное финансирование в ключевых отраслях. После этого Пекин предупредил Брюссель о возможных ответных мерах.

Кроме того Европа требует от китайцев пожертвовать своими национальными интересами ради улучшения отношений с Брюсселем, в частности ограничить сотрудничество с Москвой. По словам Урсулы фон дер Ляйен, связи Китая с Россией в настоящее время являются «определяющим фактором в его отношениях с ЕС». В ответ в КНР заявили, что российско-китайские отношения являются самоценными и  не зависят от контактов между Пекином и Брюсселем. В результате, как отметил немецкий таблоид «Бильд», вместо того чтобы достичь компромисса и договориться по поводу совместного противостояния Штатам, европейские руководители выдвигают Китаю изначально неприемлемые требования политического характера.

В складывающихся условиях Пекин, хотя и заявил о готовности к переговорам, не исключил того, что придется принять «необходимые и решительные контрмеры» в случае введения новых мер, которые он сочтет как дискриминацию. В Пекине также отвергают обвинения в недобросовестной конкуренции. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что китайские технологии и продукция являются «не потрясением, а возможностью; не угрозой, а источником развития». В целом, по мнению китайской стороны, нынешняя ситуация свидетельствует о постепенном усложнении двусторонних экономических отношений и несет реальную угрозу эскалации напряженности. К числу наиболее острых вопросов относятся отсутствие прогресса в переговорах по китайским электромобилям, в частности по так называемым «ценовым обязательствам», а также трудности в диалоге по вопросам европейской политики экспортного контроля. Еще одним источником трений стало то, что ЕС начал 9 расследований в отношении китайских компаний в рамках регламента об иностранных субсидиях, которые Пекин рассматривает как новые барьеры для инвестиций.

Особую озабоченность у Китая вызывает заявления руководства ЕС о том, что двусторонние консультации не повлияют на возможное введение новых экономических контрмер. Это свидетельствует, по мнению директора Центра по китайско-европейским отношениям Фуданьского университета Цзянь Цзюньбо, что ЕС пытается решать внутренние проблемы с помощью внешних мер, возлагая на Китай ответственность за торговый дисбаланс, который на самом деле является результатом внутренней ситуации в Европе. Последнее мнение подтверждает тот факт, что именно санкции против российских энергоносителей привели к бегству производителей из Европы. Так, немецкие компании перевели производство в Китай, где есть доступ к дешевым российским нефти и газу. Такой же стратегии придерживаются и другие производители ЕС, для которых себестоимость производства в Китае оказалась ниже, чем в Европе. Именно такая практика руководства ЕС угрожает Европе деиндустриализацией и потерей технологического преимущества и компетенций. 

В результате, как отмечает ряд аналитиков, переговоры между Китаем и ЕС по экономическим и торговым вопросам вступили в фазу растущей напряженности. По данным издания Global Times, дискуссии в конце июня были напряженными и прошли в атмосфере глубоких разногласий в подходах и взаимного недоверия. Пекин упрекает руководство ЕС в «отсутствии искренности» т.к. несмотря на заявляемую готовность к диалогу, оно нацелено на усиление протекционистских мер и введение новых экономических ограничений. Такая позиция, по мнению китайской стороны, ставит под угрозу перспективы нового механизма консультаций, создаваемого именно с целью стабилизации экономических отношений и делает исход первой официальной встречи по этому механизму неопределенным.

  • new_top
Теги:
#ес
#торговля
#противоречия
#кнр
Также по теме:
30.06.2026 19:14
Сейм Литвы утвердил премьером Миндаугаса Синкявичюса
30.06.2026 12:30
Кейко Фухимори победила на выборах президента Перу
30.06.2026 12:15
Посол в РФ: Ирак хотел бы присоединиться к БРИКС
29.06.2026 12:29
CNN: Мадуро обратился к жителям Венесуэлы с цитатой из Библии
26.06.2026 15:30
МАГАТЭ не видит признаков содействия РФ или КНР в развитии ядерной программы КНДР
26.06.2026 12:15
Гросси считает, что ООН утрачивает значимость, но знает как это исправить
25.06.2026 16:47
Эрдоган сможет еще раз баллотироваться в президенты в 2028 году
25.06.2026 12:32
Президент Республики Корея дал обещание установить "настоящий мир" на полуострове
24.06.2026 19:14
Лавров отметил, что желающих присоединиться к БРИКС много
23.06.2026 14:59
Кабмин Литвы принял решение уйти в отставку
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
15:28
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
15:15
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
14:59
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах
14:45
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
14:33
A Bola: Жезуш станет главным тренером сборной Португалии по футболу
14:15
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
13:59
Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
13:47
Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства
13:30
Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР
13:15
ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО