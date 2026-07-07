Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.
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Политика
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
7 июля 2026 / 14:15
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.
"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях", - отметил он.
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