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Политика
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей

Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.

Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях", - отметил он.

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Теги:
#прибалтика
#страны
#русский вопрос
#депортация.
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