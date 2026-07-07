Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.

Страны Прибалтики желают окончательно решить "русский вопрос" массовой депортацией русскоязычных граждан. Такое мнение выразил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в ходе презентации доклада по правам человека России и Белоруссии.

"Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить "русский вопрос" и беспрецедентную, особенно для XXI века, проблему массового безгражданства на своих территориях", - отметил он.