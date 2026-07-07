A Bola: Жезуш станет главным тренером сборной Португалии по футболу

Главным тренером сборной Португалии по футболу будет назначен Жорже Жезуш, пишет газета A Bola.

Ранее стало известно, что испанец Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера португальской команды после вылета с чемпионата мира. В 1/8 финала португальцы потерпели поражение от команды Испании (0:1).

По данным источника, специалист проведет переговоры с Португальской федерацией футбола после того, как команда вернется в страну из США. В федерации считают его идеальным кандидатом для подготовки команды к мировому первенству 2030 года, который Португалия примет совместно с Испанией и Марокко.

Жезушу 71 год, он возглавлял "Аль-Наср" из Саудовской Аравии с июля 2025 года, в мае 2026 года португалец привел клуб к победе в чемпионате страны и объявил об уходе из команды. С 2023 по 2025 год он работал в "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии, а также возглавлял клуб с 2018 по 2019 год. Ранее Жезуш возглавлял португальскую "Бенфику". Кроме того, он тренировал бразильский "Фламенго", турецкий "Фенербахче", португальские "Спортинг", "Брагу", "Белененсеш", "Морейренсе" и "Виторию Гимарайнш".