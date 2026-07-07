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Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Бойцы улучшили тактическое положение, населенный пункт был взят под контроль в ходе решительных действий военнослужащих, указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#контроль
#вс рф
#петро-ивановка
#харьковская область.
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