Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
7 июля 2026 / 14:45
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские военнослужащие группировки войск "Север" взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Бойцы улучшили тактическое положение, населенный пункт был взят под контроль в ходе решительных действий военнослужащих, указали в российском оборонном ведомстве.
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