Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах

Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, позволяет нескольким должностным лицам, в том числе президенту страны, избранных в рамках действия прежней конституции, вновь баллотироваться на выборах или быть назначенными на свои посты. Такое избрание или назначение следует рассматривать как произошедшее впервые. Об этом сказано в сообщении Конституционного суда по итогам рассмотрения обращения президента.

Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, позволяет нескольким должностным лицам, в том числе президенту страны, избранных в рамках действия прежней конституции, вновь баллотироваться на выборах или быть назначенными на свои посты. Такое избрание или назначение следует рассматривать как произошедшее впервые. Об этом сказано в сообщении Конституционного суда по итогам рассмотрения обращения президента.

Новый основной закон был принят в Казахстане на референдуме 15 марта. Прежнюю конституцию, действовавшую с 1995 года, изменили по итогам референдума в 2022 году, тогда в нее была добавлена норма о том, что одно и то же лицо не вправе занимать пост более одного срока подряд. Срок президентства был установлен в семь лет. До изменений 2022 года один и тот же человек мог быть избран максимум на два президентских срока по пять лет. Это ограничение не распространялось на первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В 2019 году он сложил полномочия главы государства.

В настоящее время высший государственный пост занимает Касым-Жомарт Токаев, впервые он был избран президентом в 2019 году. В 2022 году Токаев победил на внеочередных президентских выборах, его срок на должности главы государства, согласно изменениям в прежнюю конституцию, должен составить семь лет и истечь в 2029 году.