Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
7 июля 2026 / 17:07
КОТИРОВКИ
USD
07/07
77.9695
EUR
07/07
89.2595
Новости часа
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
Москва
7 июля 2026 / 17:07
Котировки
USD
07/07
currency
77.9695
0.0000
EUR
07/07
currency
89.2595
0.0000
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
7 июля 2026 / 15:01
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
7 июля 2026 / 14:33
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
7 июля 2026 / 14:28
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Евразийский союз / Политика и религия
Политика
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах

Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, позволяет нескольким должностным лицам, в том числе президенту страны, избранных в рамках действия прежней конституции, вновь баллотироваться на выборах или быть назначенными на свои посты. Такое избрание или назначение следует рассматривать как произошедшее впервые. Об этом сказано в сообщении Конституционного суда по итогам рассмотрения обращения президента.

Новая конституция Казахстана, вступившая в силу 1 июля, позволяет нескольким должностным лицам, в том числе президенту страны, избранных в рамках действия прежней конституции, вновь баллотироваться на выборах или быть назначенными на свои посты. Такое избрание или назначение следует рассматривать как произошедшее впервые. Об этом сказано в сообщении Конституционного суда по итогам рассмотрения обращения президента.

Новый основной закон был принят в Казахстане на референдуме 15 марта. Прежнюю конституцию, действовавшую с 1995 года, изменили по итогам референдума в 2022 году, тогда в нее была добавлена норма о том, что одно и то же лицо не вправе занимать пост более одного срока подряд. Срок президентства был установлен в семь лет. До изменений 2022 года один и тот же человек мог быть избран максимум на два президентских срока по пять лет. Это ограничение не распространялось на первого президента республики Нурсултана Назарбаева. В 2019 году он сложил полномочия главы государства.

В настоящее время высший государственный пост занимает Касым-Жомарт Токаев, впервые он был избран президентом в 2019 году. В 2022 году Токаев победил на внеочередных президентских выборах, его срок на должности главы государства, согласно изменениям в прежнюю конституцию, должен составить семь лет и истечь в 2029 году.

  • new_top
Теги:
#токаев
#выборы
#конституция
#казахстан
Также по теме:
06.07.2026 20:15
Пашинян: Армения заинтересована в участии в ЕАЭС
03.07.2026 17:59
В Армении ограничили право на голосование пребывающих за границей граждан
01.07.2026 16:45
Мишустин провел телефонный разговор с Пашиняном
01.07.2026 12:15
Токаев объявил о начале новой эры в истории Казахстана
29.06.2026 17:30
Тбилиси и Астана подписали соглашение о стратегическом партнерстве
17.06.2026 11:39
ЕАЭС готов принять заявку Узбекистана на членство
11.06.2026 15:43
Пашинян допустил лишение армян диаспоры избирательного права
11.06.2026 12:14
Пашинян: Армения примет во внимание, если ее исключат из ОДКБ
09.06.2026 13:45
В ЦИК Армении поступили заявления на пересчет результатов из 555 участков
08.06.2026 21:59
Итоги парламентских выборов в Армении будут подведены 14 июня
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Трамп хочет использовать Сирию в борьбе с Ираном. Мнение
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Шипилин: конфликт Запада с РФ был предопределен историей
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Политолог Солонников: остановка войны в Иране выгодна сейчас всем
Массированные удары по ВПК Украины должны быть продолжены
Владимир Путин
Все интервью
15:28
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
15:15
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
14:59
Новая конституция Казахстана позволяет Токаеву вновь баллотироваться на выборах
14:45
Российские ВС взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области
14:33
A Bola: Жезуш станет главным тренером сборной Португалии по футболу
14:15
МИД РФ: Прибалтика хочет решить "русский вопрос" депортацией жителей
13:59
Рютте заявил, что страны НАТО потратят $40 млрд на беспилотники и средства борьбы с ними
13:47
Опрошенные россияне назвали низкий уровень жизни одной из главных проблем детства
13:30
Володин: многие страны не обладали бы суверенитетом без поддержки СССР
13:15
ВС РФ ударили по АЗС и цистернам с топливом в оккупированной части ДНР
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО