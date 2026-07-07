Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию

Ситуация вокруг Украины может перейти на мирную траекторию - для этого Киев должен принять соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Ситуация вокруг Украины может перейти на мирную траекторию - для этого Киев должен принять соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей посредством специальной военной операции (СВО).