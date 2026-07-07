Ситуация вокруг Украины может перейти на мирную траекторию - для этого Киев должен принять соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
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Политика
Песков назвал условие для перехода ситуации с Украиной на мирную траекторию
7 июля 2026 / 15:15
© Михаил Метцель/ ТАСС
Ситуация вокруг Украины может перейти на мирную траекторию - для этого Киев должен принять соответствующие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.
"Все может пойти по мирной траектории в тот момент, когда киевский режим проявит добрую волю и проявит готовность принять те важные решения, которые должны быть приняты", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей посредством специальной военной операции (СВО).
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