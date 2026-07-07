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Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК
Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК Рютте: государства НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК

Государства НАТО будут производить в Европе американские танки ABRAMS, ракеты ATACMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО.

Государства НАТО будут производить в Европе американские танки ABRAMS, ракеты ATACMS, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другие системы вооружений. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО.

"Я приветствую тот факт, что ведущие американские военные компании согласились подписать новую военно-промышленную инициативу с ведущими европейскими игроками военно-промышленного сектора. Это позволит НАТО производить в Европе ключевые американские вооружения, такие как танки ABRAMS, ракеты AMRAAM, ATACMS, комплексы Stinger. Мы будем производить вооружения по обе стороны Атлантики без чрезмерных дополнительных инвестиций, создав систему заводов, доступную для военной промышленности НАТО и инновационной инфраструктуры", - указал он.

По словам генсека, НАТО должна "вновь заполнить свои арсеналы", которые были опустошены поставками Украине, и "производить оружия больше, чем оппоненты" альянса. Эта военно-промышленная инициатива призвана "обеспечить существенное наращивание военных возможностей НАТО", добавил он. 

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Теги:
#ракеты
#рютте
#нато
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#европа
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