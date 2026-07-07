Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, логистическим центрам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ
7 июля 2026 / 15:45
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, логистическим центрам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в МО РФ.
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