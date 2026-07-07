ВС РФ ударили по объектам портовой инфраструктуры, используемым ВСУ

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, логистическим центрам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за минувшие сутки по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, логистическим центрам, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ), а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах", - указали в МО РФ.