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Мишустин заявил об ускорении процесса регистрации недвижимости и участков в РФ
Мишустин заявил об ускорении процесса регистрации недвижимости и участков в РФ Мишустин заявил об ускорении процесса регистрации недвижимости и участков в РФ

В России ускорился процесс регистрации недвижимости и земельных участков благодаря совершенствованию законодательства. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

В России ускорился процесс регистрации недвижимости и земельных участков благодаря совершенствованию законодательства. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.

Глава правительства назвал важными задачи Росреестра, который должен, в частности, вовлекать объекты недвижимости в оборот, "чтобы они служили людям, приносили прибыль бизнесу".

"Ваша служба много делает для защиты интересов граждан при оформлении прав собственности на дачу, на гараж, на земельный участок, на другие активы", - указал Мишустин.

"Особо хотел бы отметить сокращение сроков регистрации. Все это стало возможным, в том числе благодаря изменениям законодательства", - добавил он.

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Теги:
#недвижимость
#участки
#регистрация
#россия.
#ускорение
#мишустин
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