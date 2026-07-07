В России ускорился процесс регистрации недвижимости и земельных участков благодаря совершенствованию законодательства. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.
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Общество
Мишустин заявил об ускорении процесса регистрации недвижимости и участков в РФ
7 июля 2026 / 15:59
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС
В России ускорился процесс регистрации недвижимости и земельных участков благодаря совершенствованию законодательства. На это обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин при общении с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским.
Глава правительства назвал важными задачи Росреестра, который должен, в частности, вовлекать объекты недвижимости в оборот, "чтобы они служили людям, приносили прибыль бизнесу".
"Ваша служба много делает для защиты интересов граждан при оформлении прав собственности на дачу, на гараж, на земельный участок, на другие активы", - указал Мишустин.
"Особо хотел бы отметить сокращение сроков регистрации. Все это стало возможным, в том числе благодаря изменениям законодательства", - добавил он.
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