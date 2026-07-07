Эрдоган лично встретил Трампа в аэропорту Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в аэропорт Анкары для встречи американского лидера Дональда Трампа, борт которого приземлился в столице Турции. Эрдоган приветствовал Трампа возле президентского самолета, после чего они, беседуя, направились к зданию терминала. Трансляцию встречи ведут турецкие телеканалы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в аэропорт Анкары для встречи американского лидера Дональда Трампа, борт которого приземлился в столице Турции. Эрдоган приветствовал Трампа возле президентского самолета, после чего они, беседуя, направились к зданию терминала. Трансляцию встречи ведут турецкие телеканалы.

Как правило, Эрдоган не приезжает в аэропорт для встречи иностранных лидеров, делегируя эту задачу другим чиновникам. В этот раз заранее не анонсировалось, что он будет лично приветствовать президента США.

После аэропорта Трамп с делегацией проследует в президентский комплекс Бештепе, где состоится двусторонняя встреча глав двух государств. Вечером Трамп присоединится к лидерам стран НАТО на официальном ужине, который ознаменует открытие саммита военного блока.