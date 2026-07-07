Маскотам Спартакиады народов России дали имена

Маскоты Спартакиады народов России получили имена. Об этом сообщает ТАСС с Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

Маскоты Спартакиады народов России получили имена. Об этом сообщает ТАСС с Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

В рамках презентации Спартакиады на стенде Свердловской области было объявлено, что волка назвали Мирон, кота - Ярик. Лиса получила имя Алиса, сова - Тася.

"Мы реализуем этот проект совместно с Министерством спорта РФ и Федеральной дирекцией по проведению спортивных мероприятий, они и утвердили эти талисманы. Мероприятие проводится в семи регионах России, но только в свердловской фауне представлены все эти животные", - указал руководитель региональной исполнительной дирекции Спартакиады народов России по Свердловской области Дмитрий Путилин.

В программу Спартакиады войдут 43 вида спорта. Открытие намечено на 8 августа в Екатеринбурге, закрытие состоится 30 сентября в Уфе. Соревновательная программа будет проходить с 3 августа по 29 сентября.

16-я международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. В качестве страны-партнера выступает Индонезия.