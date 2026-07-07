Мирошник: почти 40 человек погибли в результате атак ВСУ за неделю

Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 38 мирных жителей, еще 270 человек получили ранения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
Жертвами атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за неделю стали 38 мирных жителей, еще 270 человек получили ранения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 308 мирных жителей: ранены 270 человек, в том числе 8 несовершеннолетних, погибли 38 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях", - указал он.
По словам собеседника агентства, чаще всего гражданские лица гибли или получали ранения при налетах украинских ударных дронов. За неделю 95% от общего числа пострадавших травмированы или погибли от атак ударных беспилотников, добавил он.
Мирошник уточнил, что за минувший семидневный период Киев выпустил по территории РФ порядка 5 тыс. различных боеприпасов.