Лавров отметил, что РФ на Аляске согласилась с предложениями США

Россия на саммите в Анкоридже согласилась с компромиссными предложениями США, любые другие интерпретации неуместны. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Россия на саммите в Анкоридже согласилась с компромиссными предложениями США, любые другие интерпретации неуместны. На это обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

"Президент России Владимир Путин очень четко заявил, что мы, в отличие от других наших собеседников, договоренности уважаем. В Анкоридже на Аляске 15 июля 2025 года нам были сделаны компромиссные предложения. И не сразу, подумав, но мы с ними согласились. Все другие интерпретации - что там было, чего там не было - я считаю неуместными", - сказал глава российской дипломатии.

Лавров отметил, что на Аляске российской стороне заявили, что "Зеленский будет рекомендации США выполнять". "Ну посмотрим, чем закончится встреча, которая планируется на саммите НАТО в Анкаре", - добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп отмечал, что, по его мнению, на урегулирование конфликта на Украине ориентированы как Москва, так и Киев. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля в турецкой столице.