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Политика
BFMTV: Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году
BFMTV: Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году BFMTV: Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право принять участие в президентских выборах 2027 года, передает телеканал BFMTV.

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право принять участие в президентских выборах 2027 года, передает телеканал BFMTV.

Как отмечается, о своем решении политик сообщит позднее.

В преддверии заседания Ле Пен, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы, из которых год она должна будет носить электронный браслет, отмечала, что не намерена вести предвыборную кампанию с электронным браслетом.

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Теги:
#участие
#ле пен
#выборы
#франция
#президент
#2027 год.
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