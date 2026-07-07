BFMTV: Ле Пен сможет участвовать в выборах президента Франции в 2027 году

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право принять участие в президентских выборах 2027 года, передает телеканал BFMTV.

Лидер парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по итогам заседания Апелляционного суда Парижа формально имеет право принять участие в президентских выборах 2027 года, передает телеканал BFMTV.

Как отмечается, о своем решении политик сообщит позднее.

В преддверии заседания Ле Пен, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы, из которых год она должна будет носить электронный браслет, отмечала, что не намерена вести предвыборную кампанию с электронным браслетом.