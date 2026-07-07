Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине

Нидерланды исчерпали возможности дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. С таким заявлением выступила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре.

Нидерланды исчерпали возможности дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. С таким заявлением выступила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре.

"У Нидерландов больше нет возможностей оказывать Киеву помощь, поскольку мы уже сделали очень много", - сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Министр отметила, что на этом фоне нидерландские власти намерены призывать другие страны оказывать помощь Украине. На вопрос о новых запросах Киева на поставки ракет для комплексов Patriot, она вновь обратила внимание, что Амстердам "достиг предела" своих возможностей.

По данным Bloomberg, голландское правительство уже потратило €9,1 млрд на военную помощь Украине и планирует выделить на эти цели еще в совокупности €11,6 млрд. Вместе с тем королевство обязалось предоставить €1 млрд в рамках инициативы PURL, предполагающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Украины.