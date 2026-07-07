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Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине
Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине Нидерланды исчерпали возможности для прямой военной помощи Украине

Нидерланды исчерпали возможности дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. С таким заявлением выступила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре.

Нидерланды исчерпали возможности дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. С таким заявлением выступила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус на полях саммита НАТО в Анкаре.

"У Нидерландов больше нет возможностей оказывать Киеву помощь, поскольку мы уже сделали очень много", - сказала она в интервью агентству Bloomberg.

Министр отметила, что на этом фоне нидерландские власти намерены призывать другие страны оказывать помощь Украине. На вопрос о новых запросах Киева на поставки ракет для комплексов Patriot, она вновь обратила внимание, что Амстердам "достиг предела" своих возможностей.

По данным Bloomberg, голландское правительство уже потратило €9,1 млрд на военную помощь Украине и планирует выделить на эти цели еще в совокупности €11,6 млрд. Вместе с тем королевство обязалось предоставить €1 млрд в рамках инициативы PURL, предполагающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Украины.

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Теги:
#нидерланды
#военная помощь
#украина.
#возможности
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