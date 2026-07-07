Лавров считает лукавыми заявления о том, что Запад не воюет с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил в лукавстве западников, выступающих с утверждением о том, что они якобы не воюют с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил в лукавстве западников, выступающих с утверждением о том, что они якобы не воюют с Россией.

"Пока на Западе заявляют, что не воюют с Россией. Но это от лукавого", - отметил он в ходе пресс-конференции по итогам консультаций с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.

"Прямая поддержка вооружениями, разведданными, спутниковой помощью, предоставление информации, необходимой для целеполагания, для закладывания программ смертоносных вооружений, которыми обстреливаются российские граждане и гражданские объекты, - все это делается, разумеется, и давно об этом сказано, с прямым участием европейских и американских военнослужащих", - подчеркнул глава российской дипломатии.