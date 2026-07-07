Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.
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Экономика
Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%
7 июля 2026 / 17:59
© Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.
"Мы знаем все объективные и субъективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с годом ранее нарастить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9%", - указал Путин.
"Это получился 1,7 трлн рублей. Прилично", - отметил глава государства.
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