Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%

Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.

Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.

"Мы знаем все объективные и субъективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с годом ранее нарастить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9%", - указал Путин.

"Это получился 1,7 трлн рублей. Прилично", - отметил глава государства.