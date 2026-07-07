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Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%
Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9% Путин: объем несырьевого экспорта в 2025 году увеличился на 9%

Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.

Благодаря поддержке Российского экспортного центра по итогам 2025 года удалось увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 9%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с главой центра Вероникой Никишиной.

"Мы знаем все объективные и субъективные сложности, с которыми сталкиваются наши экспортеры, но все-таки при поддержке всей группы экспортного центра удалось в 2025 году по сравнению с годом ранее нарастить объем несырьевого экспорта, неэнергетического на 9%", - указал Путин.

"Это получился 1,7 трлн рублей. Прилично", - отметил глава государства.

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Теги:
#экспорт
#путин
#увеличение
#2025 год
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