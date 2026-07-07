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Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 797 дронов ВСУ
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 797 дронов ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 797 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 11 управляемых авиабомб, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 11 управляемых авиабомб, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 2 управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 797 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 176 303 беспилотника, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 060 танков и других боевых бронемашин, 1 754 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 672 орудия полевой артиллерии и миномета, 65 824 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Теги:
#сутки
#беспилотники.
#пво
#россия
#украина
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