Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что НАТО сегодня является более европейской, чем когда-либо прежде. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами перед вылетом в Анкару на саммит военного блока.
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Безопасность
Мерц: НАТО является более европейской, чем когда-либо
7 июля 2026 / 18:30
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi/ТАСС
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что НАТО сегодня является более европейской, чем когда-либо прежде. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами перед вылетом в Анкару на саммит военного блока.
Мерц отметил, что НАТО на нынешнем этапе "является более европейской организацией, чем когда-либо прежде, но все же остается трансатлантической в корне". "В этом контексте я надеюсь на хороший саммит НАТО и на хорошее продолжение трансатлантического сотрудничества со значительно более сильным европейским направлением", - указал он.
Вместе с тем канцлер подтвердил, что европейские союзники по НАТО согласовали предоставление Украине в 2026-2027 годы дополнительно €70 млрд.
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