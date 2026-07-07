Мерц: НАТО является более европейской, чем когда-либо

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что НАТО сегодня является более европейской, чем когда-либо прежде. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами перед вылетом в Анкару на саммит военного блока.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц полагает, что НАТО сегодня является более европейской, чем когда-либо прежде. Соответствующую точку зрения он изложил при общении с журналистами перед вылетом в Анкару на саммит военного блока.

Мерц отметил, что НАТО на нынешнем этапе "является более европейской организацией, чем когда-либо прежде, но все же остается трансатлантической в корне". "В этом контексте я надеюсь на хороший саммит НАТО и на хорошее продолжение трансатлантического сотрудничества со значительно более сильным европейским направлением", - указал он.

Вместе с тем канцлер подтвердил, что европейские союзники по НАТО согласовали предоставление Украине в 2026-2027 годы дополнительно €70 млрд.