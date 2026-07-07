Владимир Зеленский исполняет глубоко трагическую роль, которая будет иметь трагические последствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам консультаций с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.

Владимир Зеленский исполняет глубоко трагическую роль, которая будет иметь трагические последствия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам консультаций с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.

"Бывший глава "Квартала-95" сегодня играет глубоко трагического персонажа. На мой взгляд, трагизм этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится", - отметил он.

Глава МИД РФ также обратил внимание, что Европа наращивает военное производство, вкладывает в промышленные мощности для накачки режима Зеленского до последнего, "чтобы, как выразились многие европейские представители элит, Украина делала за европейцев их европейскую работу по истощению России".

Вторая причина состоит в том, чтобы замаскировать удручающее состояние экономики в Европе, добавил Лавров.