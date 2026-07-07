Вучич полагает, что ЕС не сможет расширяться в ближайшие несколько лет

В ближайшие несколько лет Европейский союз не сможет принимать в свой состав новые страны. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, выступая на открытии Конференции председателей парламентов стран - кандидатов на вступление в ЕС в Белграде.

В ближайшие несколько лет Европейский союз не сможет принимать в свой состав новые страны. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, выступая на открытии Конференции председателей парламентов стран - кандидатов на вступление в ЕС в Белграде.

"Я не питаю оптимизма по поводу скорого вступления кого-либо из нас в Евросоюз. Меня считали пессимистом и осторожным человеком, но очевидно, что я был прав. Не думаю, что ЕС сможет принимать решения о расширении в ближайшие несколько лет, но это не означает, что мы не должны быстро продолжать наш европейский путь - проводить реформы", - указал он.

На сегодняшний день статус кандидата в ЕС имеют девять стран. Это Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория, Сербия, Украина, Молдавия и Грузия. У всех имеются сложности на этом пути, но дольше всего растянулся процесс присоединения к сообществу Турции. Страна подписала Соглашения об ассоциации с ЕС еще в 1963 году, заявка на присоединение была подана в 1987 году, а статус кандидата был получен в 1999 году.

В настоящее время Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы вынудить его согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически означает официальное признание независимости края.