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Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине
Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал правительство передать ему полномочия по оказанию военной помощи, в том числе Украине, на фоне скандала вокруг передачи Киеву ракет для комплексов Patriot.

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал правительство передать ему полномочия по оказанию военной помощи, в том числе Украине, на фоне скандала вокруг передачи Киеву ракет для комплексов Patriot.

"Я выступлю с законодательной инициативой и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу военной техники", - указал президент в соцсети X.

По его словам, в случае с передачей украинской стороне ракет для Patriot глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш несет личную ответственность.

"Решение приняли вы, прошу взять за него ответственность как настоящий мужчина", - обратился Навроцкий к главе военного ведомства.

Ранее в Польше разразился скандал по поводу передачи Украине ракет для систем Patriot. В администрации Навроцкого обвинили правительство Дональда Туска в том, что президент не был информирован об этом.

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Теги:
#поставки
#украина.
#оружие
#полномочия
#навроцкий
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