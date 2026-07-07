Навроцкий призвал передать ему полномочия по поставкам оружия Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал правительство передать ему полномочия по оказанию военной помощи, в том числе Украине, на фоне скандала вокруг передачи Киеву ракет для комплексов Patriot.

Президент Польши Кароль Навроцкий призвал правительство передать ему полномочия по оказанию военной помощи, в том числе Украине, на фоне скандала вокруг передачи Киеву ракет для комплексов Patriot.

"Я выступлю с законодательной инициативой и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу военной техники", - указал президент в соцсети X.

По его словам, в случае с передачей украинской стороне ракет для Patriot глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш несет личную ответственность.

"Решение приняли вы, прошу взять за него ответственность как настоящий мужчина", - обратился Навроцкий к главе военного ведомства.

Ранее в Польше разразился скандал по поводу передачи Украине ракет для систем Patriot. В администрации Навроцкого обвинили правительство Дональда Туска в том, что президент не был информирован об этом.