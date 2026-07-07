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Политика
В Италии заявили, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа
В Италии заявили, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа В Италии заявили, что Рим не будет реагировать на провокации Трампа

Правительство Италии не намерено реагировать на провокационные заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях, чтобы избежать нагнетания полемики между союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Правительство Италии не намерено реагировать на провокационные заявления президента США Дональда Трампа в соцсетях, чтобы избежать нагнетания полемики между союзниками. Об этом заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Он отметил, что нынешний американский лидер "любит провокации, особенно в социальных сетях". "Мы решили больше не реагировать на подобные комментарии, чтобы не разжигать споры в рядах наших союзников", - указал вице-премьер в интервью газете La Stampa.

Таяни также подчеркнул, что "прочность трансатлантических отношений выходит далеко за рамки одного поста или яркого выражения", добавив, что Рим "остается другом США".

Днем ранее Трамп в Truth Соц. сети высмеял премьер-министра Италии Джорджу Мелони, разместив фото, на котором она запечатлена смотрящей на него, с подписью "необходим запрет на приближение". Ранее американской президент и итальянский премьер обменялись резкими высказываниями. В частности, Трамп обвинил Мелони в неблагодарности и попытке повысить свой рейтинг за счет совместной фотографии на саммите G7. Глава итальянского правительства, в свою очередь, рекомендовала президенту США озаботиться собственной популярностью, заметив, что дружба с ним ее рейтингам не способствовала.

Ранее Мелони публично вступилась за Папу Римского Льва XIV, назвав неприемлемыми высказывания Трампа о нем. Американский лидер обвиняет Италию, как и других европейских партнеров, в нежелании поддержать военную операцию США против Ирана и оказать содействие с разблокированием Ормузского пролива.

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Теги:
#трамп
#провокации
#реакция
#италия
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