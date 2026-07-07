Министерство культуры РФ подготовило проект постановления о включении цирков в "Пушкинскую карту". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство культуры РФ подготовило проект постановления о включении цирков в "Пушкинскую карту". Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения планируется внести в постановление правительства "О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры". В пункт 12, где речь идет о возможности посещения по "Пушкинской карте" кинотеатров теперь добавятся цирки.

Вместе с тем номинал карты будет увеличен с 5 до 7 тыс. рублей. Изменения начнут действовать с 1 сентября текущего года.