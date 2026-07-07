Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных

Суточные потери Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 540 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Суточные потери Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 540 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих, "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 225, "Центр" - до 360, "Восток" - свыше 475, "Днепр" - до 65 военных.