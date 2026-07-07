Суточные потери Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 540 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили более 1,5 тыс. военных
7 июля 2026 / 19:57
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Укрианы (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 540 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 205 военнослужащих, "Запад" - свыше 210, "Южная" - более 225, "Центр" - до 360, "Восток" - свыше 475, "Днепр" - до 65 военных.
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