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Безопасность
Трамп не исключает дальнейшего сокращения американских войск в Европе
Трамп не исключает дальнейшего сокращения американских войск в Европе Трамп не исключает дальнейшего сокращения американских войск в Европе

Президент США Дональд Трамп фактически допустил дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе.

Президент США Дональд Трамп фактически допустил дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе.

"Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО", - сказал американский лидер, комментируя в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность очередного сокращения уровня военного присутствия США в Европе.

Переговоры американского и турецкого президентов проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.

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Теги:
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#сокращение
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#трамп
#войска
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