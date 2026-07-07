Президент США Дональд Трамп фактически допустил дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе.
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Безопасность
Трамп не исключает дальнейшего сокращения американских войск в Европе
7 июля 2026 / 20:16
© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп фактически допустил дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе.
"Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО", - сказал американский лидер, комментируя в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность очередного сокращения уровня военного присутствия США в Европе.
Переговоры американского и турецкого президентов проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.
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