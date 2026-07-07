Трамп не исключает дальнейшего сокращения американских войск в Европе

Президент США Дональд Трамп фактически допустил дальнейшее сокращение численности американских войск в Европе.

"Ну, посмотрим. Я был очень разочарован в НАТО", - сказал американский лидер, комментируя в ходе двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность очередного сокращения уровня военного присутствия США в Европе.

Переговоры американского и турецкого президентов проходят в Анкаре на полях саммита Североатлантического альянса.