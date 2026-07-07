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МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян
МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении россиян

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отменить все ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отменить все ограничения на участие спортсменов из России в международных соревнованиях. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба МОК.

"Рекомендованные условия участия, касающиеся российских спортсменов и команд, в том числе меры защиты, больше не применяются. Все спортсмены, вновь возвращающиеся к международным соревнованиям, должны пройти многократное тестирование на основе оценки рисков для здоровья", - следует из сообщения.

Отмечается, что международные федерации несут ответственность за установление равного допуска для россиян, участвующих в квалификационных соревнованиях к Играм-2028 в Лос-Анджелесе. Если Российское антидопинговое агентство до начала ОИ-2028 не будет восстановлено в правах, тестированием россиян будет заниматься Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить спортсменов из России и Белоруссии от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе. Это решение распространялось только на индивидуальные соревнования.

В декабре прошлого года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном, а позднее международный комитет полностью отменил санкции с атлетов из Белоруссии.

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Теги:
#ограничения
#мок
#россия
#спортсмены.
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