В Европе должны следовать четырем простым рекомендациям, чтобы предотвратить эскалацию отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.
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Политика
Песков дал Европе четыре совета, как избежать эскалации с РФ
7 июля 2026 / 20:46
© Сергей Бобылев/ ТАСС
В Европе должны следовать четырем простым рекомендациям, чтобы предотвратить эскалацию отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.
"Все довольно просто. Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы. Во-вторых, нужно прислушиваться к озабоченностям России", - сказал он, отвечая на вопрос, как должны вести себя европейские страны, чтобы остановить эскалацию.
"В-третьих, если вы игнорируете озабоченности России, у вас будут проблемы. В четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она открыта, гибка и готова к нему. Вот так просто", - отметил представитель Кремля.
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