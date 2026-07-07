В Европе должны следовать четырем простым рекомендациям, чтобы предотвратить эскалацию отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.

В Европе должны следовать четырем простым рекомендациям, чтобы предотвратить эскалацию отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналу Die Weltwoche.

"Все довольно просто. Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы. Во-вторых, нужно прислушиваться к озабоченностям России", - сказал он, отвечая на вопрос, как должны вести себя европейские страны, чтобы остановить эскалацию.

"В-третьих, если вы игнорируете озабоченности России, у вас будут проблемы. В четвертых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее. Она открыта, гибка и готова к нему. Вот так просто", - отметил представитель Кремля.