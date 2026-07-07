Премьер Дании подчеркнула, что Гренландия не продается

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решительно отвергла намерение президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Остров не продается, подчеркнула она, выступая на саммите НАТО в Анкаре.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен решительно отвергла намерение президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Остров не продается, подчеркнула она, выступая на саммите НАТО в Анкаре.

"Разумеется, Гренландия не продается, мы четко заявили об этом с самого начала. Гренландия очень четко дала понять, что не хочет быть частью США. И я рассчитываю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства", - цитирует премьера агентство Ritzau.

Вместе с тем она отметила, что у Дании хорошее военное сотрудничество с США. "У нас хорошее сотрудничество с американцами в вопросах безопасности в Арктике. Мы хотели бы его расширить. У нас также есть рабочие группы, которые прорабатывают именно этот вопрос. Но Гренландия не продается", - указала глава правительства.

По ее словам, Дания в значительной степени выполняет целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 5% ВВП. Приоритетное внимание следует уделить внешним угрозам альянса. "За пределами НАТО много врагов, нам не нужна внутренняя вражда внутри альянса. Если мы хотим лучшего для наших стран в НАТО, то мы должны держаться вместе", - заявила Фредериксен.

Ранее во вторник Трамп выразил мнение, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов. "Ее должны контролировать США, а не Дания", - отметил он на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По словам американского лидера, Гренландия является "важной частью мира для США". "Вокруг нее китайские и российские корабли", - утверждал президент.