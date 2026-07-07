Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $74 за баррель впервые с 30 июня текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 30 июня поднялась выше $74
7 июля 2026 / 21:16
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $74 за баррель впервые с 30 июня текущего года.
По состоянию на 17:08 мск, стоимость нефти Brent поднималась на 2,9% и торговалась на уровне $74,08 за баррель.
К 17:13 мск цена Brent составляла $73,9 за баррель (+2,65%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в августе 2026 года демонстрировала рост на 2,54%, до $70,29 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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