Военный бюджет ЕС на 2028-2034 годы составит порядка €150 млрд

Военные ассигнования в семилетнем бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы составят порядка €150 млрд. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

Военные ассигнования в семилетнем бюджете Европейского союза на 2028-2034 годы составят порядка €150 млрд. С таким заявлением выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

"Новый многолетний бюджет ЕС будет предусматривать ассигнования в €131 млрд на военные возможности и €17 млрд на военную мобильность (модернизацию дорог, мостов, туннелей для переброски военных грузов и тяжелой военной техники по Европе)", - указала она.

Фон дер Ляйен также напомнила про программы сообщества для поддержки военных расходов стран ЕС, которые, по ее словам, могут привлечь до €950 млрд на военные нужды до 2030 года.

Семилетний бюджет ЕС 2028-2034 годы станет первым в истории объединения со столь крупных объемом военных расходов.