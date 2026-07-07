Эскиз рисунка для памятных товаров к Году белорусской женщины со словами президента страны Александра Лукашенко распространил Telegram-канал "Пул первого".
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Общество
В Белоруссии представили эскиз мерча к Году женщины с цитатой Лукашенко
7 июля 2026 / 21:47
© Telegram-канал "Пул Первого"/ТАСС
Эскиз рисунка для памятных товаров к Году белорусской женщины со словами президента страны Александра Лукашенко распространил Telegram-канал "Пул первого".
На рисунке глава государства поднимает бокал шампанского. Ниже размещена цитата: "Концепция такова. Женщина - главное! Как она скажет, так и должно быть!".
Отмечается, что продажи товаров с этим мерчем стартуют 7 июля.
Ранее Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины.
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