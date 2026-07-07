В Белоруссии представили эскиз мерча к Году женщины с цитатой Лукашенко

Эскиз рисунка для памятных товаров к Году белорусской женщины со словами президента страны Александра Лукашенко распространил Telegram-канал "Пул первого".

Эскиз рисунка для памятных товаров к Году белорусской женщины со словами президента страны Александра Лукашенко распространил Telegram-канал "Пул первого".

На рисунке глава государства поднимает бокал шампанского. Ниже размещена цитата: "Концепция такова. Женщина - главное! Как она скажет, так и должно быть!".

Отмечается, что продажи товаров с этим мерчем стартуют 7 июля.

Ранее Лукашенко объявил 2026 год Годом белорусской женщины.