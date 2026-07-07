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Колокольцев: на Кубе суточная норма хлеба вдвое ниже, чем в блокадном Ленинграде
Колокольцев: на Кубе суточная норма хлеба вдвое ниже, чем в блокадном Ленинграде Колокольцев: на Кубе суточная норма хлеба вдвое ниже, чем в блокадном Ленинграде

Суточная норма выдачи хлеба в рамках потребительской корзины на Кубе составляет 60 г на человека, это в два раза меньше, чем в блокадном Ленинграде. На это обратил внимание глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о необходимости прекращения торгово-экономической и финансовой блокады острова.

Суточная норма выдачи хлеба в рамках потребительской корзины на Кубе составляет 60 г на человека, это в два раза меньше, чем в блокадном Ленинграде. На это обратил внимание глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о необходимости прекращения торгово-экономической и финансовой блокады острова.

"Вдвое сократилась и совершается с перебоями выдача хлеба в рамках нормированной потребительской корзины. При этом сама норма снижена с 80 до 60 граммов на человека. Для нас это очень показательная статистика. Так, в блокадном Ленинграде в самое тяжелое время эта норма составляла 125 граммов на человека", - указал он.

Министр уточнил, что кубинская потребительская корзина включает не только хлеб. "Тем не менее цифры говорят сами за себя", - акцентировал он.

Колокольцев подчеркнул, что из-за американского эмбарго на Кубе складывается критическая ситуация. "Блокада Кубы представляет собой яркий пример применения нелегитимных односторонних мер устрашения и наказания неугодных правительств в ранг официальной государственной политики США, которой международное сообщество говорит твердое "нет", - сказал он.

Глава МВД РФ заявил, что ситуация вокруг Кубы требует четко выраженной, адекватной реакции мирового сообщества. "Кубе должна быть гарантирована возможность получать необходимое ей содействие, включая гуманитарную помощь, без каких-либо политических условий. Надеемся, что США в конечном счете проявят гуманный подход к разрешению этой ситуации", - заключил он.

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Теги:
#куба
#колокольцев
#хлеб
#блокада
#суточная норма
#ленинград.
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