Нетаньяху считает, что передача Турции F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке

Закупка Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 повлечет за собой разрушение баланса сил на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CNN .

Закупка Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 повлечет за собой разрушение баланса сил на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CNN.

"Это разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, так как я считаю, что Турция имеет агрессивные намерения", - ответил политик на соответствующий вопрос.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники информировал о том, что Нетаньяху в ходе разговора по телефону с президентом США Дональдом Трампом обратился к нему с просьбой воздержаться от передачи Турции новых систем вооружений для модернизации ВВС республики. Прежде всего, власти еврейского государства беспокоит перспектива возвращения Турции в программу истребителей F-35, из которой Анкара была исключена в 2019 году из-за покупки систем ПВО С-400 у России.

На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что Вашингтон прорабатывает различные варианты продажи F-35 Турции.